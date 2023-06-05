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KOCAELİ (AA) - Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyaseti düşmanlık olarak gören hiçbir anlayışa bugüne kadar prim vermediğini ve her partiden dostlarının bulunduğunu söyledi.

Işık, İzmit'te bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin hayırlı olmasını temenni ederek, 17 Ekim 2001'de başladığı aktif siyasi hayatında milletvekilliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu anımsattı.

Gerek milletvekilliği gerek bakanlık dönemlerinde Türkiye'nin 81 ili en az bir defa gittiğini anlatan Işık, "61 ülke ziyareti yaptım ve 112 kez yurt dışında ülkemi, partimi temsilen görev yaptım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, siyaset rekabettir. Siyaseti düşmanlık olarak gören hiçbir anlayışa bugüne kadar prim vermedim. Her partiden dostlarımız oldu." diye konuştu.

Işık, siyasette çalışmadan bir yere gelinemeyeceğini vurgulayarak, başarının paylaşıldıkça artacağını ve başarıyı kıskanan kimselerin başarılı olamayacağını dile getirdi.

Artık milletvekilliği görevinin bittiğini söyleyen Işık, "Görevimiz bitmesine rağmen, sokakta insanlarımızın gösterdiği ilgiden, samimiyetten o gözlerindeki sevgiden, gerçekten bu şehre ait olmanın benim için ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu bir kez daha idrak ediyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Kocaeli halkına çok çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Işık, siyasi hayatı boyunca kendisine olan güveni ve yüklediği sorumluluk dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Aktif siyaseti noktaladınız mı?" şeklindeki sorusuna Işık, şöyle yanıt verdi:

"Türk siyasetinde temel kural; siyasetin giriş kapısı var da çıkış kapısı yok. Dolayısıyla 'Ben siyaseti bırakıyorum.' deme gibi lüksümüz yok. Ben seçilmiş siyasetten çekildim. Şu anda resmi görevim yok ama siyasetten ayrılacağım gibi bir iddia da çok ağır olur. Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar hiçbir göreve de kendim talip olmadım."

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