Engelli yelkenciler, dünya şampiyonasında yarışmak için mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli yelkenciler, dünya şampiyonasında yarışmak için mücadele ediyor

AA

Engelli yelkenciler, dünya şampiyonasında yarışmak için mücadele ediyor

KOCAELİ (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde 8-21 Ağustos'ta düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmak isteyen bedensel engelli sporcular, Kocaeli'deki milli takım seçmelerinde kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca Darıca ilçesindeki Bayramoğlu Limanı'nda düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan 4 takım ve 14 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için ter döküyor.

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı'na seçilip, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil etmeyi hedefleyen sporcular hem birbirleriyle hem de suyla mücadele ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken Branşı Asbaşkanı Gökhan Arsu, AA muhabirine, seçmelerde dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edeceğini söyledi.

Paralimpik yelken sporunun Türkiye'de daha fazla kişiye hitap etmesini istediklerini ifade eden Arsu, "Öncesinde hazırlık kampı yaptık. Şimdi ise 3 Haziran'da bitecek organizasyonumuzun ardından sporcularımız bizleri Avrupa'da ve dünyada temsil edecek. Paralimpik yelken çok yeni bir branş ve değer verilen bir alan. Dünyada da imajı büyük, bizler de değer veriyoruz. Paralimpik yelkenin Türkiye'de daha fazla sporcuya hitap etmesi ve daha fazla takımı etkinliğe katmak bizim temel amacımız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. " dedi.

- "Sporcular bayağı iddialı"

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Para Yelken Branş Sorumlusu Nilüfer Beyza Akçan ise şampiyonaya 4 ilden 14 sporcunun katıldığını belirtti.

Sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmak için kıyasıya bir birleriyle yarıştığına değinen Akçan, "4 ilden toplamda 14 sporcu katılıyor. Toplamda 4 tane milli sporcumuz var. Sporcular bayağı iddialı ve önümüzde de Dünya Şampiyonası var. Bugün üçüncü gündeyiz. İki yarış yapıldı. Genel ve gençler olmak üzere sporcular 2 kategoride yarışıyor. Sporcularımız kıyasıya mücadele veriyorlar. Dünya Şampiyonası'na katılmak için bir birleriyle yarışıyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için karada ve denizde temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çevre temizliği farkındalığı oluşturmak ...
Kocaeli'de akrabası tarafından silahla vurularak ölen kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de akrabası tarafından silahla vurularak ölen ...
Gölcük'te meslek edindirme kursu yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te meslek edindirme kursu yıl sonu sergisi ...
Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü
Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın acı günü
YEREL HABERLER Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın acı günü
Karamürsel Anadolu Lisesi proje okulu oldu
YEREL HABERLER Karamürsel Anadolu Lisesi proje okulu oldu
Fulacık Mahallesi'nde bahar şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Fulacık Mahallesi'nde bahar şenliği düzenlendi
Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, basınla buluştu:
YEREL HABERLER Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ...
Marmara'da kirliliğe neden olan deniz araçları uçakla yapılan denetimlerle belirleniyor
YEREL HABERLER Marmara'da kirliliğe neden olan deniz araçları uçakla ...
D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Kocaeli'de çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar durdurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan ...
Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ...
Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından girdiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından ...
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin restorana girmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin restorana ...
Kocaeli'de çekicinin çarptığı otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çekicinin çarptığı otomobildeki biri çocuk ...
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları ...
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa fazla ceza verildiği gerekçesiyle itiraza Yargıtay´dan ret
YEREL HABERLER Hacze gelen avukatı öldüren sanığa fazla ceza ...
Otoparkın istinat duvarı çöktü, altında kalan ağaçlar yola devrildi
YEREL HABERLER Otoparkın istinat duvarı çöktü, altında kalan ağaçlar ...
Cimnastik, yüzme ve teniste başarılı olan genç sporcu, wushuda dünya şampiyonu olmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Cimnastik, yüzme ve teniste başarılı olan genç ...
Kocaeli'de "Avrupa Yeşil Mutabakatı" için bisiklet turu
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Avrupa Yeşil Mutabakatı" için bisiklet ...
Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te LGS heyecanı
YEREL HABERLER Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te LGS heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.