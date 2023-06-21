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Kocaelispor'un 2023-2024 sezonu için kombine kart ve bilet fiyatları belirlendi

AA

Kocaelispor'un 2023-2024 sezonu için kombine kart ve bilet fiyatları belirlendi

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un 2023-2024 sezonunda Kocaeli Stadyumu'nda yapacağı maçlar için uygulanacak kombine kart ve bilet fiyatları belli oldu.

Kulübün basın sözcüsü Tuncay Arıcan, düzenlediği basın toplantısında, son yaptıkları yönetim kurulu toplantısında aldıkları karar doğrultusunda Passolig kartlarının 23 Haziran'da satışa çıkacağını bildirdi.

Arıcan, bilet fiyatı 150 lira olan UEFA alt tribün kombine fiyatının 2 bin lira, bilet fiyatı 80 lira olan maraton alt tribün kombine fiyatının 1100 lira, bilet fiyatı 30 lira olan güney kale arkası alt tribün kombine fiyatının ise 700 lira olarak belirlendiğini aktararak, öğrencilere yüzde 30 indirim uygulanacağını ve ilk defa "Aile Kart" uygulamasının başlatılacaklarını söyledi.

"Aile Kart" ile üç kişilik bir ailenin 6 bin lira yerine 4 bin lira ödeyeceğini, sayı arttıkça 1 kişinin ücretsiz faydalanacağı, diğer her kişi için ise yüzde 50 indirim uygulanacağını dile getiren Arıcan, loca satışlarının da sürdüğünü kaydetti.

Arıcan, protokol tribününde 24 locanın tamamının, maraton tribününde ise 25 locadan 5'inin satıldığını belirterek, bu satışlardan 7 milyon 630 bin lira gelir elde edildiğini, localardan 10 milyon 960 bin lira gelir elde etmeyi beklediklerini ifade etti.

Arıcan, gelir artırmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:

"Kocaeli Stadyumu'nda yer alan LED pano, Kocaelispor basın toplantı odası ve flaş röportaj alanı, Burunga Tesisleri röportaj alanı reklam panosu ve tesislerdeki seyyar reklam alanları için toplam 60 firmayla anlaşma yapma kapasitemiz var. Bu alanların her biri için KDV hariç 150 bin lira bedel belirledik ve bugün itibarıyla 10 alanın satışı yapıldı. Yani bu da demek oluyor ki 1,5 milyon lira bugün itibarıyla ledlerden gelir elde edildi.

Ciddi bir gelir kaynağımız da müsabaka formamızdır. Müsabaka formamızda yedi reklam alanı mevcut. Sırt, sağ ve sol kol olmak üzere reklam anlaşmaları yapıldı, diğerleriyle alakalı da görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda inşallah göğüs sponsoruyla alakalı ciddi bir görüşmemiz var. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta içinde göğüs sponsorunu açıklamayı planlıyoruz. Sırt, sağ ve sol kol olarak üç firma ile 4 milyon 950 liralık bir anlaşma yapıldı. Yine bu sene ilk defa antrenman ve antrenman formalarımıza göğüs reklamı aldık. Oradan da ciddi bir gelir elde edildi. Şu an itibarıyla formamızda göğsü ayrı tutarsak, şort ön ve arka ve tozluk kısmında bir de antrenman formaların kol ve sırt kısımlarında reklam alanlarımız boş. Bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bir tane boş alan kalmayacak şekilde sezona başlamayı planlıyoruz."

Aylık olarak Kocaelispor dergisi çıkarmayı düşündüklerini, profesyonel bir firmayla görüştüklerini, anlaşma gereği firmanın "Kocaelispor" adı için 125 bin lira telif ödeyeceğini anlatarak, satılan dergilerden yüzde 10 pay ve çıkan reklamların gelirinin yarısının kulübe ödeneceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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