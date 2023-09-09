Kandıra'da Klarnet Gecesi düzenlendi

Kandıra Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Adnan Turan, geceye katılan sanatçılara teşekkür etti.

Klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turan, "Türkan ağabeyimiz, bize bazı hayallerinden bahsetti. Bu hayalleri gerçekleştirmek için birlikte yola çıktık. İlkini Kerpe'deki Gün Batımı Konseri ile yaptık. İnşallah bundan sonra da Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eyleyesin, programlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sahneye TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Taş çıktı.

Daha sonra klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı, Mustafa Kandıralı'nın torunu Özgür Eren ile Öznur Çelikkan ve Oktay Yıldırım sahne aldı.

Program, vatandaşların çiftetelli oynamasıyla sona erdi.