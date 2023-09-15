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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:17
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Kandıra ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 23 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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