Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de deniz kıyısında ceset bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de deniz kıyısında ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde ceset bulundu.

        Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir ceset gördü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış cesedin, kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu henüz belirlenemedi.

        Savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cesedin, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Koceli'de devrilen traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        Koceli'de devrilen traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        Kocaeli alternatif tıp kongrelerine ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli alternatif tıp kongrelerine ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin görevine başladı
        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin görevine başladı
        16 yaşındaki Zeynep, lösemiye yenildi
        16 yaşındaki Zeynep, lösemiye yenildi
        Otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra öldü
        Otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra öldü