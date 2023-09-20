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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 197 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:23
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 197 kişiye müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda denize girenlerin can güvenliği için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda 13 bölgede 15 Haziran'dan itibaren hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin görev süresi 15 Eylül'de sona erdi.

        Cankurtaranlar, Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne, Darıca sahilleri ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yaptı.

        Haftanın 7 günü Kandıra, Karamürsel ve Darıca ilçelerinde görevli 265 kişilik KOSKEM ekipleri, yaz sezonunda 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ambulans sağlık hizmetleri kapsamında ise 37 kişiye hizmet verildi.

        Öte yandan yaz sezonu boyunca sahillerde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı personeli ile gönüllü itfaiyeciler, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü, DK9 Destek Kuvvetleri Derneği, Kocaeli Yüzme Kulübü ve Mercan Yüzme Kulübü, SAR Arama Kurtarma Derneği, ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Kocaeli Arama Kurtarma Derneği ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneği üyeleri de görev aldı.

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