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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:36
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 25 LA 774 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Kandıra ilçesi Yağcılar mevkisinde bariyere saplandı.

        Yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra duran otomobil yanmaya başladı.

        Sürücü ile beraberindeki F.A. ve M.Ş. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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