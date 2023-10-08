Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla düzenlenen Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, "Dünya Liderleriyle Anılar" adlı söyleşi yapan Arınç, katılımcılara TBMM başkanlığı ve başbakan yardımcılığı döneminde dünya liderleriyle yaşadıkları anıları anlattı.

Arınç, yazar Ömer Şahin'in kaleme aldığı "Başkan Arınç-Liderler Olaylar Ülkeler" adlı kitabın içeriğinden de bahsederek okuyuculara bilgi verdi.

Söyleşide Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylara da değinen Arınç, Türkiye'nin Filistin'deki mağdur ve masum insanlara her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Hamas'ın paramotorlarla ve pikaplarla İsrail tarafına geçişi sonrası İsrail'in de bunun altında kalmadan karşılık verdiğini söyleyen Arınç, "Filistin çalınmış vatandır. Orası 1948'e gelinceye kadar, 1917'den itibaren karış karış işgal edilmiştir. Bir kısım topraklar satılarak, bir kısmı işgal edilerek İsrail devleti 1948'de kurulmuştur. İsrail devletini ilk tanıyan Amerika'dır, üçüncü tanıyan biz olduk. Türkiye çok aceleci tavırla İsrail'in bağımsız devlet oluşunu tanımıştır, bence acele etmemeliydi hatta en son tanımalıydı. Bu yanlıştır. 1948'de kimin iş başında olduğunu az çok bilirsiniz. Bizim tüm siyasetçilerimiz Filistin davasına destek verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Arınç, Filistin'de iki yönetimin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birisi Hamas'ın Gazze'deki yönetimi, diğeri Filistin diye bilinen yurt dışında da tanınırlığı olan yönetim. Bu iki yönetim hala barışık değil. Bir araya gelip kendi seçimlerini yapabilmiş değil. Bu çok ayıp bir şey. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği iki devletli çözüme doğru itmek lazım. Oslo'da böyle bir karar alınmış. Yani Filistin kendi sınırları içerisinde bağımsız devlet olacak, İsrail kendi sınırları içerisinde bağımsız devlet olacak. İki devleti de dünya tanıyacak ve artık bu sorun kendi sınırları içerisinde bitmiş olacak."

Arınç, taraflar arasında sükunet çağrısı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün kongrede çok güzel konuştu. Yani 'İki tarafa da sükunet tavsiye ediyoruz.' dedi. Bu diplomatik dildir, en azından bombalamalar dursun. Özel görüşmelerimizde 'yapmayın artık' demeye başladık. Bizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Biz bu ülkede elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım. Benim şu anda ortak vicdanım, keşke yapmasalardı bunu, bak masum insanlar öldü."

Arınç, konuşmasının ardından söyleşiye katılan okurlara "Başkan Arınç-Liderler Olaylar Ülkeler" adlı kitabı imzaladı.