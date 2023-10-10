Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de düzenlenecek

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-15 Ekim'de Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Microda 6, minide 20, juniorda 7, seniorda 16 ve masterda 12 olmak üzere toplam 61 sporcunun katılacağı organizasyonda ilk yarışlar 14 Ekim Cumartesi yapılacak. Etkinlik, 15 Ekim'deki ikinci ve üçüncü yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.