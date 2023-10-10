Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de düzenlenecek

        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-15 Ekim'de Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilecek.

        Microda 6, minide 20, juniorda 7, seniorda 16 ve masterda 12 olmak üzere toplam 61 sporcunun katılacağı organizasyonda ilk yarışlar 14 Ekim Cumartesi yapılacak. Etkinlik, 15 Ekim'deki ikinci ve üçüncü yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması...
        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması...
        Dumandan etkilenen yavru kedilere kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar anc...
        Dumandan etkilenen yavru kedilere kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar anc...
        Geleceğin mühendisleri Kocaeli'deki bilim ve teknoloji etkinliğinde sektörü...
        Geleceğin mühendisleri Kocaeli'deki bilim ve teknoloji etkinliğinde sektörü...
        Karamürsel'de gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi
        Karamürsel'de gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi
        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli serbest
        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli serbest
        Anne baba ve iki kızı 26 kitap yazdı
        Anne baba ve iki kızı 26 kitap yazdı