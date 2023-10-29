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        İzmit'teki Ana Sultan Anaokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ana Sultan Anaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:55
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        İzmit'teki Ana Sultan Anaokulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ana Sultan Anaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan tişörtleri giyen çocuklar ve öğretmenler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet şarkıları söyledi.

        Okul müdürü Emine Atar, amaçlarının çocuklarda milli bilinç oluşturmak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı şekilde yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

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