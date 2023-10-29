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        Kocaeli'de altıncı kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın altıncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:25
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        Kocaeli'de altıncı kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın altıncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, R.T. (29) Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın altıncı katındaki balkondan beton zemine düştü.

        Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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