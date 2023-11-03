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        Görme engelli bireylerle empati için gözlerini kapatıp yemek yediler

        Kocaeli'de görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için empati etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:37
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        Görme engelli bireylerle empati için gözlerini kapatıp yemek yediler
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        Kocaeli'de görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için empati etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Karanlık İşler" etkinliğinde, görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

        Etkinlikte gözleri siyah bantla kapatılan kişiler, hazırlanan masada yemek yemeye çalıştı. Yemek yerken zorlandığı görülen katılımcılar, karşılarında oturan görme engelli bireylerle sohbet ederek masadaki malzemeleri bulma konusunda onlardan yardım istedi.

        Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, AA muhabirine, görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Görme engelli bireylerin üstesinden geldiği zorlukların anlaşılmasını istediklerini belirten Eşitti, "Empati, empatidir. 10 dakika da gözleri kapalı olsa yarın bir gün bir yerde yönetici oldukları zaman tercihini görme engelliden yana kullanabilsinler." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Yusuf Kocadağ gözleri kapalı yemek yemekte zorlandıklarını aktardı.

        Tabağındaki yemeği bitiremediğini dile getiren Kocadağ, "Hissederek yiyorsun, çok zor bir duygu aslında." dedi.

        Özge Günay da farklı bir tecrübe kazandığını, daha önce tanıdığı nesneleri dokunarak tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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