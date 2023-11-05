Kocaeli Ağaç Denizi Sanat Derneğince düzenlenen "2. Kocaeli Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kocaeli Şehir Tiyatroları Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ​​​"uzun metraj belgesel", "kısa film", "animasyon" ve "öğrenci filmleri" ile "en iyi kadın oyuncu" ve "en iyi erkek oyuncu" kategorilerinde ödüller sahiplerine verildi.

Etkinlik, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçıların, kırkyama, deri, folklorik bez bebek, çömlekçilik, tezhip-minyatür, ebru, hüsnühat, naht, filografi, Kandıra bezi, cam, Hereke halısı eserlerinin yer aldığı serginin fuayede gezilmesiyle başladı.

Gecede, Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası konseri ile Türkan Kandıralı klarnet taksiminin ardından ödül törenine geçildi.

Yarışma jürisi, Önder Esmer'in yönettiği, "Aşk Ateş ve Anarşi Günleri" ile Fırat Özeler'in "Kavur" filmlerini uzun metraj en iyi belgesel olarak belirledi.

Ali Rıza Bayazıt'ın yönettiği "Teamül" en iyi kısa film, Can Baran "Apartman Boşluğu" ile en iyi öğrenci filmi, Selçuk Ören ise "Labiret" ile en iyi animasyon filmi ödülünü aldı.

Festivalde, uzun metraj yılın kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü'ye, uzun metraj yılın erkek oyuncu ödülü Barış Falay'a, kısa film dalı en iyi kadın oyuncu ödülü Güliz Gençoğlu'na, kısa film dalı en iyi erkek oyuncu ödülü Ahmet Kaynak'a verildi.

Ayşe Kökçü ile Gökhan Mete yaşam boyu onur ödülü, Nazlı Tosunoğlu ile Bülent Emin Yarar sinema emek ödülü, Aydın Sigalı ise sanata emek ödülüne layık görüldü.