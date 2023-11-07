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        Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:16
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        Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

        Tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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