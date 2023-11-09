Kocaeli'de ruhsatsız 10 tabanca yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız 10 tabanca ve 10 şarjör yakaladı.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.