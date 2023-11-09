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        Kocaeli'de ruhsatsız 10 tabanca yakalandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:05
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        Kocaeli'de ruhsatsız 10 tabanca yakalandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız 10 tabanca ve 10 şarjör yakaladı.

        Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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