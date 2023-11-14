Karamürsel'de ziraat odaları başkanları toplantısı düzenlendi Kocaeli Ziraat Odası organizasyonuyla Gölcük, Kandıra, Derince ve Kartepe ilçe ziraat odaları başkanları Karamürsel'de bir araya geldi.

Kocaeli Ziraat Odası organizasyonuyla Gölcük, Kandıra, Derince ve Kartepe ilçe ziraat odaları başkanları Karamürsel'de bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, emeklilerin enflasyondan koruması için çıkarılan 7464 sayılı kanunla emekli olanlara bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu düzenlemeden emekli çiftçilerin yararlanamadığını kaydetti.

7464 sayılı kanunla emekli maaşı bağlananlardan, herhangi bir işyerinde veya kendi namına ve çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı hükme bağlandığını aktaran Çanakçı, "Ülkemizde tarım sektöründe çalışan çiftçilerimizin yaş ortalaması 58'dir. Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğu emeklidir ve emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir." dedi.

Çanakçı, tarım ve gıdanın gittikçe stratejik öneminin arttığına işaret ederek, günümüz ve gelecekte çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi için gelirlerinin artması ve desteklenmesinin gerektiğine vurgu yaptı.