Şiir tutkunları, "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri"nde buluşacak

Kocaeli, 16-19 Kasım'da düzenlenecek "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" kapsamında 9 ülkeden 80'i aşkın sanatçının katılımıyla 25 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, etkinliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'un, ardında bıraktığı eserlerle Türkiye'nin unutulmayacak isimleri arasına adını yazdırmış bir sanatçı olduğunu söyledi.

Hem şair hem de düşünür kimliğiyle Karakoç'un, Türk düşünce ve edebiyat dünyasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gündoğdu, sanatçının, diriliş kavramının etrafında toplanan düşünceleri ile Türk düşünce hayatına yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Gündoğdu, sanatın çeşitli araçlarını kullanarak edebiyat ve sanat dünyasından çeşitli isimlerin katılımıyla zengin bir fikir havuzu oluşturacaklarını anlatarak, "Hem yapısındaki hem de içeriğindeki farklılıkla öne çıkan 'Hızırla Kırk Saat' şiirlerini derinlemesine ele alacağımız dört günlük dolu dolu oturumlarımız olacak. Bu oturumların halkımızın zihin ve duygu dünyasında ufuk açıcı kapılar aralamasını umuyoruz." diye konuştu.

- "Sezai Karakoç'un şiirleri yeniden duyulacak"

Sosyal belediyecilik anlayışına sahip belediye olarak vatandaşların maneviyatına yönelik çalışmalarını da çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine, çalışanından emeklisine, her kesim insana hitap edecek etkinliklerimizin daha fazla insana ulaşmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz bu projenin tüm çalışmaları dijital dünyada vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Pek çok ismin katılımıyla Sezai Karakoç'un şiirleri yeniden duyulacak. Eserleri yeniden yorumlanacak. Sanat ve fikir dünyasının katkıları her kesime ulaşacaktır."

Gündoğdu, büyük sanatçılara sahip milletlerin asıl görevinin, onların fikir ve düşün dünyalarını gelecek nesillere aktarmak olduğunun bilinciyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çabalarının her daim bu yönde olacağını belirterek, 16-19 Kasım'da gerçekleştirecekleri etkinliğe bütün Kocaelilileri ve çevre illerdeki vatandaşları davet etti.

- "Kocaeli kültür havzası haline geldi"

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Büyükşehir Belediyesinin, gerçekleştirdiği kültür faaliyetleriyle kenti kültür havzası haline getirdiğini söyledi.

Yaklaşık 70 bin öğrenci ve 6 bin personeliyle üniversite-kent birlikteliğinin en güzel örneğini Kocaeli'de gördüklerini dile getiren Eren, "Kocaeli artık modern dünyada en çok dillendirilen çoğulcu kültürün, birlikte yaşama kültürünün örnek şehirlerinden biri olma yolunda adım adım ilerlemekte." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Sezai Karakoç'un, medeniyet tasavvuru olan kültür insanı ve toplumun her sorunuyla ilgilenen mütefekkir olduğunu sözlerine ekledi.

- Uluslararası Sezai Karakoç Günleri

Kocaeli'de 4 gün sürecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri, 9 ülkeden 80'in üzerinde sanatçının katılımıyla paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalardan oluşan 25 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, 40 sanatçı "Hızırla Kırk Saat Konuşmaları" yapacak.

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği "Ötesini Söylemeyeceğim - Sezai Karakoç Sergisi"nde Türkiye, Çin, Özbekistan ve Suriye'den sanatçılara ait 40 eser yer alacak.

Filistin şiirinin yaşayan en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah 17 Kasım'da gerçekleştirilecek özel oturumda edebiyatseverlerle buluşacak. Aynı gün Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden uyarlanan tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Kasım'daki "Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç" başlıklı özel oturuma katılacak. Radyoların sevilen şiir yorumcularıyla gerçekleşecek bu programda, Sezai Karakoç şiirlerinin yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören'in şiirleri seslendirilecek.

Etkinliğin son gününde eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ile İsmail Kılıçarslan ve Selahattin Yusuf'un katılımıyla "Sezai Karakoç'un Türkiyesi" isimli özel oturum gerçekleştirilecek.