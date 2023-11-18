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        Kartepe'ye kar yağdı

        Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:42
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        Kartepe'ye kar yağdı
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        Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

        Civardaki vatandaşlar, kartopu oynamak için yol kenarındaki tesislere akın etti.

        Galeri
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