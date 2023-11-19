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        Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü

        Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:21
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        Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
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        Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün bölge genelinde etkisin gösteren fırtına ve yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları ve trafik kazalarına bağlı olarak ulaşımda geçici aksamalar yaşandığı belirtildi.

        Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 23'ü maddi hasarlı, 8'i yaralamalı olmak üzere 31 trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda 7 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, Hereke Vapur İskelesi'nin halatlarının koptuğu, yolcu aktarmasında kullanılan yüzer iskelenin zincirlerle ve alttan takozlarla bağlı şekilde 15 metre açıkta beklediği aktarılarak, durumun kontrol altında olduğu ve risk oluşturmadığı ifade edildi.

        Bölgede etkili olan rüzgarın hızı, yağmur miktarı ve kar yağışıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı saatte 21 kilometre olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Darıca'da kuzey batı yönünden saate 35 kilometre olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 73 kilogram olmak üzere en yüksek yağış miktarı metrekareye 196 kilogram olarak Kandıra ilçemizde tespit edilmiştir. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışları nedeniyle yollarımızda kısmi olarak daralmalar meydana gelmiş ise de şu an itibariyle kapalı ya da daraltılmış yolumuz bulunmamakta olup, kar küreme ve temizleme çalışmaları devam etmektedir."

        - Gebze, Darıca ve Karamürsel sahillerinde hasar oluştu

        Kocaeli'de yağış ve fırtınanın etkisiyle kıyıya vuran dalgalar Gebze, Darıca ve Karamürsel sahillerinde hasara yol açtı.

        Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren sağanak ve eşlik eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Gebze'nin Eskihisar sahilinde dev dalgaların kıyıya vurmasıyla restoran ve kafelerde hasar oluştu.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, sabah saat 08.30 sıralarında etkisini arttıran fırtına nedeniyle sahildeki bazı kafe ve restoranların zarar gördüğünü belirtti.

        Ekiplerin tahliye çalışması başlattığını anlatan Büyükgöz, "Erken saatlerden beri mücadele veriyoruz. Kurtarabildiğimiz malzemeleri depolarımıza götürüyoruz. Uzun yıllardır oluşmayan dalga boyu gözlemliyoruz. İnşallah başka musibetler yaşamayız." dedi.

        Darıca'daki Dudayev Parkı ile Darıca Balıkçı Barınağı da yağış ve fırtınadan olumsuz etkilendi. Parkın bir kısmı sular altında kalırken, kuvvetli dalgalar bağlı durumdaki tekneleri karaya sürükledi.

        Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş, yağışın balıkçı barınağına zarar verdiğini belirterek, yetkililerden zarar gören alanların onarımının yapılmasını talep etti.

        Karamürsel ilçesinde barınakta bağlı olan bir tekne de suya gömüldü. Bazı tekneler de su alıp, ters döndü.

        Derelerden akan yağmur suyu nedeniyle Karamürsel kıyısında denizin rengi kahverengiye döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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