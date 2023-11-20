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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:28
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 320 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 49 gram esrar, 7 ecstasy, tabanca, 2 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, S.A.Ö, A.O.Ö. ve Ç.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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