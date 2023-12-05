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        Kocaeli'de Adalet Halk Kütüphanesi açıldı

        Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Adalet Halk Kütüphanesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:37
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        Kocaeli'de Adalet Halk Kütüphanesi açıldı
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        Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Adalet Halk Kütüphanesi açıldı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplumdaki okuma alışkanlığının yaygınlaştırması ve kütüphane hizmetlerinin toplumun her kesimine adil bir şekilde verilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapımı tamamlanan 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Adalet Halk Kütüphanesi'nin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende Vali Yavuz ve protokol üyelerinin, Adalet Halk Kütüphanesini gezmesinin ardından tanıtım filmi izlendi.

        Daha sonra Kocaeli, Ankara, Adana, Elazığ, İstanbul, İzmir (Aliağa ve Buca) ile Kayseri'de olmak üzere 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış töreninde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, video konferans aracılığıyla bağlanarak konuşma yaptı.

        Toplu açılış törenine video konferansla bağlanan Vali Yavuz da "Sayın Bakanlarım, bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'den en derin saygılarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanlarımıza ve kıymetli ekibine bu hizmet vesilesiyle en derin şükranlarımızı sunuyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Halk Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış kurdelesi, hayırlı olsun dilekleriyle kesildi.

        Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, vali yardımcıları Ali Ada ve Şenol Kaya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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