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        GÜNCELEME - Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:18
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        GÜNCELEME - Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı.

        Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.

        Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, yüzer havuzdan denize sızan yağın yayılmaması için bölgede çalışma yaptı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, gazetecilere, bölgede yaşanabilecek kirliliğin önüne geçmek için müdahale gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Deniz yüzeyindeki kirliliği ortadan kaldırdıklarını anlatan Önem, "Petrol ve petrol türevi kirlenmenin meydana geldiğini gördük. Hızlıca bariyerlerle etrafını çevirerek önce kirliğin dağılımını engelledik, daha sonra yağ emici pedleri denize atarak o kirliliğin de etkilerini azaltmak için çalışmalar yaptık." ifadesini kullandı.

        Önem, çalışmalar kapsamında yapılan masrafın sorumlu firmadan tahsil edileceğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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