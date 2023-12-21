Bolu, Kandıra ve Eflani'de yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı Bolu'da kümeslerde yetiştirilen, Kocaeli ve Karabük'te serbest gezen hindiler, yılbaşı öncesi hayvan pazarlarında ve sipariş yoluyla alıcılarına ulaştırılıyor.

Bolu'da kümeslerde yetiştirilen, Kocaeli ve Karabük'te serbest gezen hindiler, yılbaşı öncesi hayvan pazarlarında ve sipariş yoluyla alıcılarına ulaştırılıyor.

Türkiye genelindeki hindi eti ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bolu'da kurulu Bolca Hindi Fabrikası bünyesindeki kümeslerde yılbaşı için özel ek üretim gerçekleştiriyor.

Yıllık ortalama 2,5 milyon hindi kesimi kapasitesi bulunan tesiste, genel üretime ek olarak 160 bin hindi yılbaşı için yetiştiriliyor.

Fabrika Üretim Müdürü İskender Kesim, AA muhabirine, günlük 7-7 bin 500 civarında kesim kapasitelerinin bulunduğunu, yılbaşına özel olarak 160 bin hindinin kesiminin yapıldığını anlattı.

Yılbaşı hindisinin pazardan gelen talebe göre gramajının normale oranla daha düşük olduğuna değinen Kesim, "Normalde erkek hindilerimiz 20, dişi hindilerimiz 11 kilogram kesilirken, yılbaşı hindilerimizi tüketicinin talebi doğrultusunda 7,5-8 kilogram aralığında kesiyoruz. Yılbaşı döneminde hindi satışlarımızda artış oluyor. Bu doğrultuda ekstra 160 bin tane kesim yapıyoruz." diye konuştu.

Kesim, yılbaşı dolayısıyla hindinin kilogram fiyatının reyonlarda 180 ila 200 lira arasında olmasını beklediklerini kaydetti.

Hindi etinin iç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde ilgi gördüğüne işaret eden Kesim, şöyle devam etti:

"Özelikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok yüksek miktarda ihracat gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan, Rusya gibi farklı ülkelere ihracatımız oluyor. Hindi tüketimi sadece yılbaşında değil, senenin her günü artmaya başladı. Hindi eti besin değerleri açısından en sağlıklı et olarak gösterilmekte."

- Kandıra'da canlı hindi fiyatları 2 bin 500 lirayı buluyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hindiler, fındık bahçeleri, pelit, arpa ve mısırın bol olduğu doğal ortamda özgürce dolaşıyor. Pelit, arpa ve mısır, hindi etine özel bir lezzet katıyor.

Zorlu ve uzun bir sürecin ardından emeklerinin karşılığını almak isteyen yetiştiriciler, yaklaşan yılbaşı öncesi hindilerini köylü pazarında sergiliyor. Pazarda canlı hindi fiyatları 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kesilip temizlenmiş hindiler ise kilogramı 300-350 liradan satılıyor.

- "Talep çok iyi, yetişmekte zorlanıyoruz"

Hindilerini Akbal Mahallesi'nde yetiştiren Soner Turan, talebin yüksek olduğunu belirterek, bu yıl yetiştirdiği 2 bin 500 hindiden elinde 500 tane kaldığını söyledi.

Talebin büyük kısmını İstanbul'dan gelen müşterilerin oluşturduğunu aktaran Turan, "İstanbul'dan gelen müşteriler olmasa bu işi yapamayız. İşlerimiz yoğun, bu nedenle kargoyla gönderim yapmıyoruz. Hindi almak isteyenler son güne bırakmasınlar, acele etsinler." diye konuştu.

Hindi pişirmenin püf noktalarına değinen Turan, "Kandıra hindisini haşladıktan sonra parçalayıp fırına sürüyoruz. Fırından sonra su ve kırmızı toz biber ilave edip 20 dakika kaynatıyoruz. Koku vermeye başladığı zaman pişmiştir." şeklinde konuştu.

- "Yılbaşına kadar hindi kalmaz"

Gebeli Mahallesi'nde hindi yetiştiren Zülküf Efe de yoğun taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Bu yıl satışların çok iyi olduğuna işaret eden Efe, "Kesip kilogramı 300-350 liradan satıyorum. Canlı fiyatı 2 bin 500 lirayı buluyor. Yılbaşına kadar hindi kalmaz. Alacaklar bir an önce gelip alsın." dedi.

Efe, doğada gezen hindilerin mısır, arpa, buğday, pelit ile beslenmelerinin etlerine ayrı lezzet kattığını vurguladı.

Pazarda hindilerini satan Semih Yelman da Kandıra'da yetişen gezen hindilerin çiftlik hindilerine göre daha hafif ancak etinin daha lezzetli olduğunu kaydetti.

- İlçede heykeli bulunan hindi, üreticiden halka doğrudan ulaşıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde yılbaşı için arpa, buğday ve mısır yedirilerek doğal ortamlarında beslenen hindiler yılbaşı öncesi pazara indirildi.

Belediye tarafından hindi heykeli yaptırılan ilçede ağırlıkları 5 ila 8 kilogram arasında değişen hindilerin tanesi 1600 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede her geçen yıl üretim azaldığı için pazarda hindi bulmanın zorlaştığını belirtti.

Üreticiden doğrudan alınan hindinin kilogramının 300-350 lira arasında olduğunu aktaran Ertuğrul, bazı ailelerin hastalıklar nedeniyle işten küsüp üretimden vazgeçtiklerini kaydetti.

Ertuğrul, kaz yetiştirme projesinde olduğu gibi hindide de üreticilere her aşamada destek olmak için proje hazırlığı içinde olduklarını bildirerek, "Eflani hindisinin haklı ünü var. Hindi bandırması coğrafi işaret tescili belediyemize ait. Bu kadar imkanlar varken bunun geliştirilmesi, ekonomik değer haline getirilmesi ve ilçe ekonomisine katkıda bulunması beklenir. Biz inşallah bu beklentiyi önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmayla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İlçeye bağlı Halkevli köyünde hindi yetiştiriciliği yapan 24 yaşındaki Süleyman Erdem, 100 hindisinin bulunduğunu söyledi.

Hindileri kendi yetiştirdikleri mısır, arpa ve buğdayla beslediğini anlatan Erdem, "Karabük'te ve ilçe merkezinde satıyoruz. Hindilerimiz doğal ortamda geziyor. Dişiler 5, erkek hindiler ise ortalama 8 kilogram geliyor. Ben kilogramını 375 liradan satıyorum. Her yere yollayabiliyoruz." ifadesini kullandı.