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        Otizmli öğrenci, öğretmeni sayesinde jonglör oldu

        CEM ALİ KUŞ/ÜMİT ÜLKER - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğretmeninin dikkati sayesinde nesneleri çevirmeye ilgisi keşfedilen 13 yaşındaki otizmli Ömer Ali Erdemir, 2 yıllık çalışmanın ardından kalabalık korkusunu yenerek arkadaşlarıyla daha rahat iletişim kurmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:03
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        Otizmli öğrenci, öğretmeni sayesinde jonglör oldu
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        CEM ALİ KUŞ/ÜMİT ÜLKER - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğretmeninin dikkati sayesinde nesneleri çevirmeye ilgisi keşfedilen 13 yaşındaki otizmli Ömer Ali Erdemir, 2 yıllık çalışmanın ardından kalabalık korkusunu yenerek arkadaşlarıyla daha rahat iletişim kurmaya başladı.

        Küçük yaşlarda otizm tanısı konulan Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu özel eğitim 7. sınıf öğrencisi Erdemir'in öğretmeni Meral Güneş, öğrencisinin kendi etrafında döndüğünde ve nesneleri çevirdiğinde mutlu olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine 2 yıl boyunca bu yönde öğretmeniyle çalışmalar yapan Erdemir, yeteneğini geliştirerek lobut, hulahop (halka) ve topları kullanmaya başladı.

        Okulundaki programlar ve özel günlerde sahnede jonglör gösterisine çıkan Erdemir, kalabalık önüne çıkma korkusunu yenmesinin yanı sıra el ve zihin becerilerini de geliştiriyor.

        Erdemir'in sınıf öğretmeni Meral Güneş, AA muhabirine, dersler sırasında öğrencisinin top çevirme yeteneğini keşfettiklerini anlattı.

        Topları havada çevirdikçe Erdemir'in kendisini rahat hissettiğini aktaran Güneş, "Rahatladığını ve sosyal alanda başarılı olacağı için jonglör gibi eğitim vermeye başladık. Top, halka ve lobutları çevirmeye çalışıyor. Şimdilik 3 topu çevirebiliyor. Derslerde 4 topu birden çevirmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencisinin yetenekleri sayesinde okuldaki diğer öğrencilerle iletişim kurarak arkadaş olmaya başladığını da belirten Güneş, daha önce otizmliler hakkında farklı düşüncelere sahip olan öğrencilerin artık Ömer Ali'yle arkadaş olabileceklerini öğrendiklerini aktardı.

        Güneş, okulda oluşan atmosfer sayesinde öğrencilerin otizmli bireye nasıl yaklaşacaklarını öğrendiklerinden bahsederek, şunları kaydetti:

        "Kırmadan, incitmeden arkadaş olmaya çalışıyorlar. Onunla iletişimi sürdürüyorlar. Teneffüs saatleri bütün bölümler için aynı olduğundan öğle saatlerinde dışarıya çıkıyor, arkadaşlarıyla top çevirerek beraber ip atlamaya çalışıyor. 'Ben de oynayabilir miyim?' diye aralarına katılıyor. Onlarla oynuyor, birlikte vakit geçiriyorlar."

        Gösteriler sayesinde Erdemir'i okuldaki diğer öğrencilerin de sevdiğine değinen Güneş, "Diğer öğrencilerimiz de Ömer Ali'yi çok seviyor. Hepsi onu tanıyor. Gösterilere çıktığını biliyor. Okuldaki gösterilerimizde Ömer Ali görev alıyor. Orada da top çeviriyor, yeteneklerini sergiliyor. Bu sayede çocuklar, öğretmenlerimiz, idaremiz onu tanıyor, onunla iletişimi devam ettiriyorlar, arkadaşlıkları sürüyor." şeklinde konuştu.

        - "Takdir edildiğini anlıyor artık"

        Erdemir'in annesi Yeliz Erdemir, oğlunun daha önce sinema, tiyatro, düğün salonları gibi kalabalık ortamlara girmek istemediğini söyledi.

        Oğlunun aldığı eğitim ve yaptığı gösterilerle zaman içerisinde otizmin getirdiği bu takıntıyı yendiğine dikkati çeken Erdemir, jonglör olarak da güzel yeteneklerini sergilediği ve topları çevirdiğini görünce hocalarımız da gösterilerine katıldı. Faydasını çok gördük. İstediğimiz her yere artık girebiliyoruz. Sahneye çıktığı zaman, alkışlandığı zaman çok mutlu oluyor. Takdir edildiğini anlıyor artık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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