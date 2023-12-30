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        Karamürsel'de yılbaşı öncesi iş yerleri ve marketler denetlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri, depolar ve marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:23
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        Karamürsel'de yılbaşı öncesi iş yerleri ve marketler denetlendi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri, depolar ve marketler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiketler ile ruhsatlar kontrol edildi.

        Daha sonra iş yerlerine ait depolarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerin önemine değinerek "Söz konusu işletmelerde yapılan denetimlerde, Karamürselli vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmalarını temin etmek ve halkın sağlığını korumak için denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur da yılbaşı öncesi denetimlerin artırıldığını vurgulayarak, "Yeni yıla girerken, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ekiplerimiz 7/24 çalışıyor." dedi.

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        Galeri

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