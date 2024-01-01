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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:34
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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Ş.K. idaresindeki 41 APD 154 plakalı motosiklet ile Tanyeli Sokak'tan çıkan M.İ.K. yönetimindeki 56 KA 033 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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