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        Kocaeli'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

        Kocaeli'de eski eşinin tüfekle vurarak yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:08
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        Kocaeli'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
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        Kocaeli'de eski eşinin tüfekle vurarak yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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