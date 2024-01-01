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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de eski eşini tüfekle öldüren, arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de eski eşini tüfekle vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen arkadaşını da yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:08
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de eski eşini tüfekle öldüren, arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de eski eşini tüfekle vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen arkadaşını da yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan Yasin D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile olaya müdahale etmek isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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