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        Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:18
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        Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, eski eşi Şefik K. tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan'ın (45) hayatını kaybetmesine ilişkin polislerce çalışma yürütüldü.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Şefik K, polis ekiplerince yakalandı.

        Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Şefik K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Şefik K. tabancayla Tülay Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

        Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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