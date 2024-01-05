Kocaeli'de kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hammadde yüklü kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta Sedat C. idaresindeki 34 PH 7724 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen Muzaffer A. yönetimindeki hammadde yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

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