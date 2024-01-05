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        Kocaeli'de sağlık teknisyeni organlarıyla 6 hastaya umut olacak

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sağlık teknisyenin organları ailesi tarafından bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:49
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        Kocaeli'de sağlık teknisyeni organlarıyla 6 hastaya umut olacak
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sağlık teknisyenin organları ailesi tarafından bağışlandı.

        Çayırova ilçesinde 29 Aralık'ta günü beyin kanaması geçiren Özge Berber (40), Gebze ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Berber, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

        Müdahalelere rağmen Berber'in gece saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi, kızlarının organları bağışlama kararı aldı.

        Abla Sevgi Berber, yaptığı açıklamada, "Şu anda acımız çok taze. Öğrendiğimize göre 6 kişiye organları nakledilecek. Kardeşimizin organlarının, başka insanların yaşama tutunmasını sağlayacağı için acımız bir nebze olsun azaldı." ifadelerini kullandı.

        Özel bir sağlık kuruluşunda teknisyen olarak çalıştığı belirtilen Özge Berber'in cenazesinin, yarın Gebze ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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