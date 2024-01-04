Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Dün eski kocası Ş.K'nin ateş etmesi sonucu boynundan ağır yaralanan Tülay Dağaşan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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