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        Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:03
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        Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Eray Şamdan Spor Salonu'nda 12 sıklette gerçekleştirilen organizasyonda, 33 ilden 119 kadın sporcu mücadele ediyor.

        Açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, bu şampiyonanın Paris 2024 Olimpiyatları öncesi çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Türk sporuna emeği geçen herkese teşekkür eden Gözgeç, "Ayrıca, şu anda aramızda bulunan ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kızımız kazanacaktır." diye konuştu.

        Gözgeç, organizasyona katkılarından dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti.

        Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada da Kocaeli'nin sanayi kenti olmasının yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının gayretleriyle spor kenti de olduğunu anlattı.

        Başkan Muzaffer Bıyık ise 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeye ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Gözgeç ve Bıyık birbirlerine plaket verdi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu'na da plaket takdim edildi.

        Organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek.

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