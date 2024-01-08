Kocaeli'de bir kişi evde tüfekle yaralanmış halde bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Neslihan Sokak'ta yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları M.S'yi tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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