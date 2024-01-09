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        Çayırova'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:13
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        Çayırova'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

        İnönü Mahallesi 116. Sokakta D.Ö'ye (73) ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gecekondu kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen D.Ö, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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