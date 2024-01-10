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        Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında heyelan meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:08
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        Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında heyelan meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı.

        Yeni Mahallesi 336. Sokak'ta inşaat için yapılan temel kazısı sonrası bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu.

        İhbar üzerine bölgeye, belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek alana girişleri kapattı.

        Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki apartmanın boşaltılmasına karar verdi.

        Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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