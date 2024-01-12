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        Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'deki ailesine verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:08
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        Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'deki ailesine verildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

        Vali Seddar Yavuz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile askeri yetkililer, şehit Aslan'ın Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'ndeki babaevine giderek babası İbrahim Aslan'a şehadet haberini verdi.

        Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Evli olduğu öğrenilen Aslan'ın cenazesinin, yarın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Çakırsu köyünde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

        Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi ilimizde ikamet eden, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz, memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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