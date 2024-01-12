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        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtıldı

        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen "2. Turizm Sektör Buluşması" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:13
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        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtıldı
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        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen "2. Turizm Sektör Buluşması" sona erdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecilerinin işbirliğinde düzenlenen organizasyona yurt içi ve dışından katılan 150 acentenin yetkililerine, kentin turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtıldı.

        Program kapsamında acente yetkilileri, sivil mimarlık yapılarıyla dikkati çeken İzmit Tarihi Kapanca Sokak, Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi, Kartepe ilçesi, Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, Kartepe Kayak Merkezi, Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye'yi gezdi.

        Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde kurulan stantlarda, seyahat acente temsilcileriyle şehirdeki turizm işletmeleri yetkilileri işbirlikleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

        Ayrıca Kocaeli'de turizmin gelişmesine katkı sunacak program kapsamında, seyahat acenteleri, şehrin birçok bölgesinde incelemelerde bulundu.

        - "Kocaeli bir turizm destinasyonu"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli'nin bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, kentin tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıktığını kaydetti.

        Soydabaş, tarihi ve kültürel değerlerin de doğal güzellikler kadar kentlere hayat verdiğine işaret ederek, "Kocaeli turizm açısından son derece değerli güzelliklere sahip. Yeşili, mavisi, kültürü ve tarihiyle herkesi kucaklıyor. Kocaeli'yi tanımak ve tanıtmak amacıyla şehrimize gelen misafirlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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