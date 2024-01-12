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        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:36
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        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Darıca ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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