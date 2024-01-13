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        Kocaeli'de kadın çiftçiler, AR-GE serasında incelemelerde bulundu

        İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftiler, Darıca ilçesinde kurulan AR-GE serasında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:01
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        Kocaeli'de kadın çiftçiler, AR-GE serasında incelemelerde bulundu
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        İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftiler, Darıca ilçesinde kurulan AR-GE serasında inceleme yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılar açıklamaya göre, "Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası" projesi kapsamında Darıca'da kurulan AR-GE seralarında, çiftçilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünler yetiştiriliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Darıca Kaymakamlığınca yürütülen projede başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikiminden hasat aşamasına kadar takip ediliyor.

        İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca'daki AR-GE serasında incelemelerde bulundu.

        Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan'ın da katıldığı programda, AR-GE serası gezildi, kadın çiftçilere teknik bilgiler verildi.

        Karaaslan, tarıma ve çiftçiye her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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