Karamürsel'de "güvenli okul uygulaması" yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, "güvenli okul uygulaması" gerçekleştirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenli okul uygulaması kapsamındaki denetimler sürüyor.

Ekipler, Karamürsel ilçesinde okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 8 okul ve çevresi, 147 şahıs, 20 araç, 19 servis aracı, 7 metruk bina ve 8 umuma açık yer kontrol edildi.

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