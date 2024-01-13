Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 41 J 4028 plakalı midibüs ile M.B. idaresindeki 16 AEN 588 plakalı hafif araç çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 41 D 2218 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Karamürsel'de "güvenli okul uygulaması" yapıldı
        Karamürsel'de "güvenli okul uygulaması" yapıldı
        Kocaeli'de kadın çiftçiler, AR-GE serasında incelemelerde bulundu
        Kocaeli'de kadın çiftçiler, AR-GE serasında incelemelerde bulundu
        Türk akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak
        Türk akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak
        İkinci devrelere puan kayıplarıyla başlayan Kocaelispor, her maça final hav...
        İkinci devrelere puan kayıplarıyla başlayan Kocaelispor, her maça final hav...
        Görme engelli dernek başkanı kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara yol göster...
        Görme engelli dernek başkanı kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara yol göster...
        Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı