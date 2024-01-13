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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:36
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti yol ayrımında Tahsin P. idaresindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralı sürücü ile eşi Meryem, gelini Yasemin ve torunu Sevde P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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