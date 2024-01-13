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        Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:58 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:58
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        Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.

        Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:

        48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz

        50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt

        52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu

        54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan

        57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın

        60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan

        63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat

        66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak

        70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan

        75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş

        81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi

        +81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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