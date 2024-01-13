Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.
Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:
48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz
50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt
52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu
54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan
57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın
60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan
63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat
66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak
70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan
75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş
81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi
+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız
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