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        Kocaeli'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:38
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        Kocaeli'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranın yetkilileriyle bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kurşunların isabet etmesi ve darp sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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