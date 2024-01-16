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        Kocaeli'de aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:38
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        Kocaeli'de aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık O.U, vefat eden polis memuru Hıdır Canoluk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        O.U'nun son sözleri ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        Bu arada aynı davada yargılanan 2 sanığın, dosyasının ayrılmasına hükmedildiği belirtildi.

        Öte yandan sanık O.U'nun, yargılandığı başka bir davada, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 416 gün para cezasına mahkum edildiği öğrenildi.

        - Olay

        Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, 24 Şubat 2023'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.U, kaçarken polis memuru Hıdır Canoluk'a (41) çarpmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru, 3 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden sürücü O.U. tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 2 zanlıya adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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