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        Kocaeli'de iş makinesinin çarptığı bebek öldü, anne ve çocuğu yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:46
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        Kocaeli'de iş makinesinin çarptığı bebek öldü, anne ve çocuğu yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. (29) ve 2 çocuğuna Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Elis Ada Ş'nin (2) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Ceylan Ş. ile çocuğu Gülbeyaz Ş. (3), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elis Ada Ş'nin cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

        Öte yandan, yaralı çocuk ile hamile olduğu belirtilen Ceylan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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