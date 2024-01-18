Karamürsel'de okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis aracı sürücülerine trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 25 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği ve trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi.

Uzman Jandarma Trafik Tim Komutanı Aslan Berber, yaptığı konuşmada, emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, trafikte en önemli unsurun, kurallara uyulması ve can güvenliğinin ön planda tutulması olduğunu kaydetti.

Berber, geleceğin teminatı olan öğrencilerin, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi.

Daha sonra katılımcılara, güvenli servis kullanım ve kış şartlarında araç kullanım kartları ile emniyet kemeri kullanımı yaka rozeti dağıtıldı.