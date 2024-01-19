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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:57
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

        Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Enis Akkılıç idaresindeki dondurulmuş tavuk yüklü 41 ADH 208 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi.

        Tırın çarptığı aydınlatma direği, A.Ö. idaresindeki 34 UV 5775 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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