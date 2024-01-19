Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Enis Akkılıç idaresindeki dondurulmuş tavuk yüklü 41 ADH 208 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi.

Tırın çarptığı aydınlatma direği, A.Ö. idaresindeki 34 UV 5775 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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